تاجدار ختم نبوت و غوث الوریٰ کانفرنس، 2 عمرہ ٹکٹ تقسیم
حامد سعید کاظمی، مفتی عبدالحمید چشتی و دیگر علما ء کرام کی شرکت، روحانی خطابات
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)دسویں سالانہ تاجدار ختم نبوت و غوث الوریٰ کانفرنس خانیوال روڈ وہاڑی کے مقامی شادی ہال میں منعقد ہوئی،قرعہ اندازی کے بعد دو خوش نصیبوں کوعمرہ ٹکٹ بھی دئیے گئے ۔ کانفرنس کی صدارت پیر سید مشتاق شاہ بخاری نے کی جبکہ قائد ملت مفکر اسلام سید حامد سعید شاہ کاظمی سابق وفاقی وزیر مذہبی امور، مناظر اسلام مفتی عبدالحمید چشتی اور علامہ قاری فیض بخش رضوی ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت پاکستان ملتان ڈویژن نے خصوصی خطاب کیا۔کانفرنس کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک سے ہوا جس کی سعادت خورشید الحسن نعیمی نے حاصل کی۔ علما کرام نے اپنے خطابات میں ختمِ نبوت، عشقِ رسولؐ اور روحانیت کے فروغ پر زور دیا۔ اس موقع پر جماعت اہلسنت کے علما، وکلا، صحافی برادری سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔منتظم کانفرنس قاری ارشاد احمد سعیدی صدر تنظیم السعید ضلع وہاڑی و ناظم اعلیٰ تعلیم و تبلیغ جماعت اہلسنت پاکستان نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔روحانی و وجدانی محفل میں انجمن طلباء اسلام، مرکزی میلاد کمیٹی، المحمدی میلاد کمیٹی اور جماعت اہلسنت کی مختلف تنظیموں کے عہدیداروں مفتی محمودالحسن مہدی، علامہ احمد یعقوب فریدی، مفتی ریحان سعیدی، مفتی حماد اصغر و دیگر نے ساتھیوں سمیت بھرپور شرکت کی۔