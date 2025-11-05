اشتہاریوں سمیت سینکڑوں ملزم گرفتار،اسلحہ ومنشیات برآمد
178 اشتہاری،130 منشیات فروش اور83 ناجائز اسلحہ رکھنے والے شامل7 مقدمات ٹریس،جرائم پیشہ عناصر کیخلا ف اقدامات جاری، ڈی پی او وہاڑی
وہاڑی،بوریوالا (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر)وہاڑی پولیس کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری،خطرناکاشتہاریوں سمیت سینکڑوں ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں اسلحہ اورمنشیات برآمد۔ بورے والا،وہاڑی،میلسی ماہانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق مختلف کارروائیوں میں 178 خطرناک مجرمان اشتہاری،130 منشیات فروش،83 ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا،2 اندھے قتل سمیت7 مقدمات ٹریس،14 ملزم گرفتار،پولیس مقابلے میں خواتین سے پرس چھیننے والا ڈاکو زخمی،جرائم برخلاف پراپرٹی کے 165 مقدمات ٹریس،2کروڑ38لاکھ روپے سے زائد مال برآمد،8گینگوں کے 15 ارکان گرفتار، 87 لاکھ روپے مالیتی ریکوری،27 اے کیٹگری سمیت 178 اشتہاری اور9 عدالتی مفرور گرفتار،83 ملزموں سے 4 بندوقیں،2 رائفلیں،66 پسٹل اور سینکڑوں گولیاں برآمد،130 منشیات فروشوں سے 23کلو چرس،2890 لٹر شراب،4کلو آئس،11کلو ہیروئن اور6 چالو بھٹیاں برآمدکی گئیں۔ڈی پی او کا کہنا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے ،جرائم کے خاتمہ کیلئے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔