پنجاب کے 77کامرس کالجز کی نجکاری کا فیصلہ

ملتان سمیت تمام ڈائریکٹر کالجز سے اثاثوں کی تفصیل طلب کرلیں

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان سمیت پنجاب بھر کے 77 کامرس کالجز کی فوری نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں تمام کالجز سے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اثاثوں اور مالی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔تفصیلات کے مطابق سکولوں کے بعد اب کالجز میں بھی نجکاری کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کم انرولمنٹ کو بنیاد بنا کر کامرس کالجز کی نجکاری کا جواز پیش کیا ہے ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس اقدام سے صوبائی خزانے کو اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ڈی پی آئی کالجز کی جانب سے جاری ایک واٹس ایپ پیغام میں تمام ڈائریکٹر کالجز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں موجود کامرس کالجز کا مکمل ریکارڈ فوری طور پر ارسال کریں۔ طلب کی گئی تفصیلات میں کالجز کے اثاثوں کی تعداد، ان کی مالیت، طلبا کی انرولمنٹ، سالانہ اخراجات اور دیگر متعلقہ معلومات شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا مؤقف ہے کہ کامرس کالجز میں کم طلبا کے باعث فی طالب علم اوسطاً ڈھائی سے تین لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، جو مالی طور پر حکومت پر بوجھ بن چکے ہیں۔ اس لئے ان اداروں کی نجکاری کو حتمی شکل دینے کی تیاری جاری ہے ۔بتایا گیا ہے کہ نجکاری سے قبل متعلقہ کالجز کے طلبا و طالبات اور اساتذہ کو قریبی گورنمنٹ جنرل ایجوکیشن کالجز میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، جس کے بعد خالی عمارتوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا۔

 

