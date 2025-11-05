میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف اکتوبر میں بڑا کریک ڈاؤن
1422افراد گرفتار، 23لاکھ یونٹس چوری پر 9کروڑ جرمانہ عائد کیا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ماہ اکتوبر کے دوران بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے 1422 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔998 بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لئے گئے ۔ 23 لاکھ یونٹس چوری کرنے پر 9 کروڑ 52 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ ایک کروڑ 56 لاکھ روپے موقع پر وصول کرکے خزانے میں جمع کروا دیئے گئے ۔میپکو ترجمان کے مطابق چیف ایگزیکٹو انجینئر گل محمد زاہد کی نگرانی میں رینجرز اور پولیس کے تعاون سے جنوبی پنجاب میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ یکم تا 30 اکتوبر 2025ء کے دوران مختلف سرکلز میں بجلی چوری کے خلاف نمایاں نتائج حاصل ہوئے ۔میپکو ملتان سرکل میں 155صارفین کو 98لاکھ 80ہزار روپے جرمانہ اور 146 مقدمات درج ہوئے ، ڈی جی خان سرکل میں 95بجلی چوروں کو 17لاکھ 80ہزار روپے جرمانہ اور 95 مقدمات درج ہوئے ، جبکہ وہاڑی سرکل میں 104 افراد کو 96 لاکھ 70 ہزار روپے جرمانہ اور 48 مقدمات درج کئے گئے ۔