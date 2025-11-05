صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف اکتوبر میں بڑا کریک ڈاؤن

  • ملتان
میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف اکتوبر میں بڑا کریک ڈاؤن

1422افراد گرفتار، 23لاکھ یونٹس چوری پر 9کروڑ جرمانہ عائد کیا گیا

 ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے ماہ اکتوبر کے دوران بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے 1422 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔998 بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لئے گئے ۔ 23 لاکھ یونٹس چوری کرنے پر 9 کروڑ 52 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ ایک کروڑ 56 لاکھ روپے موقع پر وصول کرکے خزانے میں جمع کروا دیئے گئے ۔میپکو ترجمان کے مطابق چیف ایگزیکٹو انجینئر گل محمد زاہد کی نگرانی میں رینجرز اور پولیس کے تعاون سے جنوبی پنجاب میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ یکم تا 30 اکتوبر 2025ء کے دوران مختلف سرکلز میں بجلی چوری کے خلاف نمایاں نتائج حاصل ہوئے ۔میپکو ملتان سرکل میں 155صارفین کو 98لاکھ 80ہزار روپے جرمانہ اور 146 مقدمات درج ہوئے ، ڈی جی خان سرکل میں 95بجلی چوروں کو 17لاکھ 80ہزار روپے جرمانہ اور 95 مقدمات درج ہوئے ، جبکہ وہاڑی سرکل میں 104 افراد کو 96 لاکھ 70 ہزار روپے جرمانہ اور 48 مقدمات درج کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت

میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر