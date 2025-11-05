صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کے خاتمے کیلئے محکمے مشترکہ اقدامات کریں، شہباز حسین

  • ملتان
ڈینگی کے خاتمے کیلئے محکمے مشترکہ اقدامات کریں، شہباز حسین

ملتان میں 92مریض رپورٹ، 352ٹیمیں لاروا تلفی میں مصروف

ملتان(لیڈی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری محکمہ صحت و آبادی جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کے زیرِ انتظام انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ اور جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عباس جوئیہ، ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل محمد حسن، سی ای او ہیلتھ ملتان سمیت متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ رواں سال ملتان میں اب تک ڈینگی کے 92 تصدیق شدہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی 352 فیلڈ ٹیمیں انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہیں، جبکہ ضلع بھر میں 2195ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں 100فیصد کور کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر