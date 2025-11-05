ڈینگی کے خاتمے کیلئے محکمے مشترکہ اقدامات کریں، شہباز حسین
ملتان میں 92مریض رپورٹ، 352ٹیمیں لاروا تلفی میں مصروف
ملتان(لیڈی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری محکمہ صحت و آبادی جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کے زیرِ انتظام انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ اور جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری شاہد عباس جوئیہ، ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل محمد حسن، سی ای او ہیلتھ ملتان سمیت متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ رواں سال ملتان میں اب تک ڈینگی کے 92 تصدیق شدہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی 352 فیلڈ ٹیمیں انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہیں، جبکہ ضلع بھر میں 2195ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں 100فیصد کور کیا جا رہا ہے ۔