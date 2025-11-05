صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تشدد کی شکایت پر ٹیچر کا طالب علم پر مزید تشدد

  • ملتان
گگو منڈی (نامہ نگار) مار نہیں پیار کا نعرہ محض دعویٰ بن کر رہ گیا۔ نواحی گاؤں کے رہائشی آٹھویں جماعت کے طالب علم محمد سبحان کو نجی سکول کے ٹیچر جاوید لطیف کی جانب سے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔۔۔

 بتایا گیا ہے کہ جاوید لطیف آئے روز سبحان پر تشدد کرتا تھا۔ طالب علم کے والد نے شکایت کی تو ٹیچر نے برا مانتے ہوئے دوبارہ محمد سبحان کو ڈنڈوں سے بری طرح پیٹ ڈالا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معصوم طالب علم پر تشدد کرنے والے ٹیچر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے ۔

 

