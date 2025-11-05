فحش گانے چلانے ، ناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزم گرفتار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پولیس نے مختلف کارروائیو ں میں فحش گانے چلانے اورناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزم گرفتار کرلئے ۔۔۔
دائرہ دین پناہ کے علاقے اڈہ بہار کے قریب پولیس گشت کے دوران پہاڑ پور کے رہائشی محمد اقبال منجوٹھہ کو ٹریکٹر پر فحش گانے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے پکڑا گیا،ٹریکٹر اور سپیکر قبضے میں لیکر کارروائی شروع کردی گئی۔موضع ٹبی مستقل شرقی میں مشکوک شخص جس کی شناخت محمد سلیم اللہ چھجڑا کے نام سے ہوئی، اس سے 7 ایم ایم کلاشنکوف نما رائفل اور دو زندہ گولیاں برآمد ہوئیں، ملزم کوئی لائسنس پیش نہ کر سکا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود تونسہ موڑ پر مخبر کی اطلاع پر راشد شیخ کو گرفتار کیا گیاجس سے 12 بور کی دیسی ساختہ بندوق اور دو کارتوس برآمد ہوئے ۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔