صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فحش گانے چلانے ، ناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزم گرفتار

  • ملتان
فحش گانے چلانے ، ناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزم گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پولیس نے مختلف کارروائیو ں میں فحش گانے چلانے اورناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزم گرفتار کرلئے ۔۔۔

دائرہ دین پناہ کے علاقے اڈہ بہار کے قریب پولیس گشت کے دوران پہاڑ پور کے رہائشی محمد اقبال منجوٹھہ کو ٹریکٹر پر فحش گانے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے پکڑا گیا،ٹریکٹر اور سپیکر قبضے میں لیکر کارروائی شروع کردی گئی۔موضع ٹبی مستقل شرقی میں مشکوک شخص جس کی شناخت محمد سلیم اللہ چھجڑا کے نام سے ہوئی، اس سے 7 ایم ایم کلاشنکوف نما رائفل اور دو زندہ گولیاں برآمد ہوئیں، ملزم کوئی لائسنس پیش نہ کر سکا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود تونسہ موڑ پر مخبر کی اطلاع پر راشد شیخ کو گرفتار کیا گیاجس سے  12 بور کی دیسی ساختہ بندوق اور دو کارتوس برآمد ہوئے ۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر

ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا

ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر