دو ہزار فوڈ پوائنٹس کا معائنہ،بھاری مقدار میں ملاوٹی اشیاء تلف
52 ہزار ممنوعہ گٹکا ساشے ، 1120 کلو ناقص اچار، 480 کلو گوشت ضائع کیا 500 کلو ملاوٹی دیسی گھی، 200 لٹر دودھ ودیگر اشیاء شامل،23لاکھ جرمانہ عائد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اکتوبر میں مؤثر کارروائیاں جاری رہیں۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ ماہ ضلع وہاڑی میں 2 ہزار 266 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا، 943 فوڈ بزنس آپریٹرز کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے جبکہ حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 168 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 23 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا،8 مقدمات درج اور 8 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 6 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن اصلاح تک معطل کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مہم کے دوران 52 ہزار ممنوعہ گٹکا ساشے ، 1120 کلو ناقص اچار، 480 کلو مضرِ صحت گوشت، 500 کلو ملاوٹی دیسی گھی، 577 لٹر کھلا آئل، 200 لٹر ملاوٹی دودھ، 150 لٹر غیر معیاری مشروبات، 113 کلو ممنوعہ مصالحہ جات اور 160 کلو ایکسپائر اشیاء تلف کیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ملاوٹ اور جعل سازی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے ، عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔