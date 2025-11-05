صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ہزار فوڈ پوائنٹس کا معائنہ،بھاری مقدار میں ملاوٹی اشیاء تلف

  • ملتان
دو ہزار فوڈ پوائنٹس کا معائنہ،بھاری مقدار میں ملاوٹی اشیاء تلف

52 ہزار ممنوعہ گٹکا ساشے ، 1120 کلو ناقص اچار، 480 کلو گوشت ضائع کیا 500 کلو ملاوٹی دیسی گھی، 200 لٹر دودھ ودیگر اشیاء شامل،23لاکھ جرمانہ عائد

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اکتوبر میں مؤثر کارروائیاں جاری رہیں۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ ماہ ضلع وہاڑی میں 2 ہزار 266 فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا گیا، 943 فوڈ بزنس آپریٹرز کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے جبکہ حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 168 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 23 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا،8 مقدمات درج اور 8 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 6 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن اصلاح تک معطل کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مہم کے دوران 52 ہزار ممنوعہ گٹکا ساشے ، 1120 کلو ناقص اچار، 480 کلو مضرِ صحت گوشت، 500 کلو ملاوٹی دیسی گھی، 577 لٹر کھلا آئل، 200 لٹر ملاوٹی دودھ، 150 لٹر غیر معیاری مشروبات، 113 کلو ممنوعہ مصالحہ جات اور 160 کلو ایکسپائر اشیاء تلف کیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ ملاوٹ اور جعل سازی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے ، عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر