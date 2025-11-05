صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال آؤٹ ڈور میں یونیورسٹی ملازم کا تشدد

  • ملتان
پروٹوکول نہ ملنے پر ملازم کا حملہ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی

ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال ملتان کے آؤٹ ڈور میں پروٹوکول نہ ملنے پر یونیورسٹی ملازم نے ہسپتال کے ملازم پر تشدد کیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی جس میں حملہ آور کو لاتوں اور گھونسوں سے تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ واقعے کے بعد ہسپتال ملازمین نے بطور احتجاج آؤٹ ڈور میں کام بند کر دیا، تاہم انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق نشتر ہسپتال کے سرجیکل آؤٹ ڈور میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب یونیورسٹی ملازم واجد نے زبردستی کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ 

 

