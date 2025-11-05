غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل
انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے ،بغیر اجازت کاروبار کرنے پرمقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ صدر پولیس نے سول ڈیفنس کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی پٹرول اور ایل پی جی ری فلنگ کے تین مراکز سیل کر دیے ۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے اور بغیر اجازت کاروبار کرنے پر تین الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایت پر سول ڈیفنس آفیسر مظفرگڑھ نے پولیس تھانہ صدر کوٹ ادو کے ہمراہ مختلف مقامات پر کارروائیاں کیں۔ پہلی کارروائی سندیلہ چوک ملتان روڈ پر کی گئی جہاں فرحان رسول بغیر لائسنس پٹرولیم مصنوعات فروخت کرتے ہوئے پایا گیا۔ پولیس نے موقع پر پٹرول اور منی آئل پمپ قبضے میں لے کر ایجنسی سیل کر دی۔دوسری کارروائی بھی سندیلہ چوک پر ہوئی جہاں محمد عدنان بغیر اجازت ایل پی جی ری فلنگ کر رہا تھا جو پولیس کے پہنچنے پر موقع سے فرار ہوگیا۔ تیسری کارروائی تونسہ موڑ لیہ روڈ پر کی گئی جہاں محمد رضوان غیر قانونی طور پر ایل پی جی گیس ری فلنگ میں مصروف پایا گیا۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی پٹرول اور گیس ری فلنگ مراکز عوامی جان و مال کے لیے خطرناک ہیں، اس سلسلے میں بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔