صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

  • ملتان
غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے ،بغیر اجازت کاروبار کرنے پرمقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) تھانہ صدر پولیس نے سول ڈیفنس کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی پٹرول اور ایل پی جی ری فلنگ کے تین مراکز سیل کر دیے ۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے اور بغیر اجازت کاروبار کرنے پر تین الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایت پر سول ڈیفنس آفیسر مظفرگڑھ نے پولیس تھانہ صدر کوٹ ادو کے ہمراہ مختلف مقامات پر کارروائیاں کیں۔ پہلی کارروائی سندیلہ چوک ملتان روڈ پر کی گئی جہاں فرحان رسول بغیر لائسنس پٹرولیم مصنوعات فروخت کرتے ہوئے پایا گیا۔ پولیس نے موقع پر پٹرول اور منی آئل پمپ قبضے میں لے کر ایجنسی سیل کر دی۔دوسری کارروائی بھی سندیلہ چوک پر ہوئی جہاں محمد عدنان بغیر اجازت ایل پی جی ری فلنگ کر رہا تھا جو پولیس کے پہنچنے پر موقع سے فرار ہوگیا۔ تیسری کارروائی تونسہ موڑ لیہ روڈ پر کی گئی جہاں محمد رضوان غیر قانونی طور پر ایل پی جی گیس ری فلنگ میں مصروف پایا گیا۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی پٹرول اور گیس ری فلنگ مراکز عوامی جان و مال کے لیے خطرناک ہیں، اس سلسلے میں بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر