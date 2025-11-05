ماہر امراض چشم ڈاکٹر اجمل کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا گیا
یہ ایوارڈ میرے اور خاندان کیلئے ہی نہیں وہاڑی اور ملک کیلئے بھی اعزاز،گفتگو
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)وہاڑی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے نامور ماہر امراض چشم پروفیسرڈاکٹر محمد اجمل چودھری ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ آپتھامالوجی چلڈرن ہسپتال فیصل آباد کو آپتھامالوجیکل سوسائٹی آف پاکستان حیدرآباد کی جانب سے ان کی شاندار پیشہ وارانہ خدمات کے اعتراف میں انہیں خصوصی خدمات ایوارڈ سے نوازا گیا ، یہ ایوارڈ انہیں پی سی لیگسی حیدر آباد میں تنظیم کی جانب سے منعقدہونے والی آپتھامالوجیک کانفرنس میں دیاگیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل چودھری نے ایوارڈ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہاکہ یہ ایوارڈ صرف میرے اور میرے خاندان کیلئے ہی نہیں وہاڑی شہر اور پاکستان کیلئے ایک اعزاز ہے اس موقع پر سوسائٹی کے صدر پروفیسر غلام ربانی دہری،جنرل سیکرٹری پرو فیسر آشوک کمار نرسانی، چیئرمین سائنٹیفک کمیٹی ڈاکٹر خان محمد ننگریجو نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل چوہدری کی پیشہ ورانہ مہارت اور خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ کہا یہ ایوارڈ ڈاکٹر اجمل چودھری کو میرٹ پر دیا گیا ۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد اجمل چودھری پنجاب کے پہلے اور واحد پیڈیاٹرک آپتھامالوجسٹ ہیں جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ۔