ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کا سکول و سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ
تعلیمی معیار بہتر ، متاثرین کو شفاف طریقے سے امداد فراہم کرنیکی ہدایت
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ معیاری تعلیم کے فروغ اور عوامی فلاح کے منصوبوں کیلئے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے خورشید آباد گرلز سکول کا دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی ستھرائی، کلاس رومز اور دیگر بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے طالبات میں دودھ بھی تقسیم کیا اور اس موقع پر کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، انہیں معیاری تعلیم اور بہترین ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے پوسٹ گریجویٹ کالج میں قائم سیلاب متاثرین بحالی پروگرام سنٹر کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے سنٹر میں سیلاب متاثرین کیلئے فراہم کردہ سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد شفاف طریقے اور نظم و ضبط کے ساتھ فراہم کی جائے تاکہ امداد حقیقی مستحقین تک پہنچ سکے ۔