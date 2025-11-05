اوور سیز یوتھ پروگرام: بیرون ملک روزگار کیلئے 200 نوجوانوں کا انتخاب
مستقل کیلئے بیرون ملک روزگار کے مزید مواقع پید ا ہوں گے ، منتخب نوجوان دیار غیر میں ملک کو قوم کا نام روشن کریں، پرنسپل جی ٹی ٹی آئی
ملتان(خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال روڈ ملتان میں وزیر اعظم کے اوورسیز یوتھ ایمپلائمنٹ پروگرام کے تحت ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی (ٹیوٹا) اور حاذا انسٹیٹیوٹ کے باہمی اشتراک سے بائیک رائڈر کے تقریباً 200سے زائد امیدواروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ نوجوان سعودی عرب اور قطر میں روزگار کے مواقع حاصل کریں گے ۔تقریب کے موقع پر پرنسپل جی ٹی ٹی آئی ملتان ملک منیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک منتخب ہونے والے نوجوان محنت، ایمانداری اور جذبے سے کام کریں تاکہ وہ نہ صرف اپنی بلکہ پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے نوجوان اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو مستقبل میں مزید پاکستانیوں کے لئے بیرون ملک روزگار کے دروازے کھلیں گے ۔ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ٹیوٹا خانیوال نذر عباس کھوکھر نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ بیرون ملک جا کر مسلسل محنت کریں اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیں تاکہ پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہو۔تقریب میں حاذا انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے نمائندوں پروجیکٹ ڈائریکٹر حبیب اظہر سندھ، نصیر احمد اور ریجنل ڈائریکٹر آپریشن پنجاب طاہر فضل نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے منتخب نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی کامیابی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔یہ اقدام حکومت پاکستان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کرنے اور انہیں بین الاقوامی سطح پر ہنرمند افرادی قوت کے طور پر متعارف کرانے کی ایک اہم کوشش ہے ۔