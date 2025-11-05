انڈسٹریل اسٹیٹ:من وسلویٰ منصوبے کا افتتاح
شہری صاف ستھرا کھانا مخصوص ڈبوں میں ڈال کر فریزر میں رکھ سکیں گے ،ہر فریزر کیلئے بجلی ، گارڈ کی سہولت موجود
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے مزدور اور دیہاڑی دار طبقے کی فلاح و بہبود کے لئے منفرد اقدام کے تحت کمشنر عامر کریم خاں نے انڈسٹریل سٹیٹ میں من و سلوی منصوبے کا افتتاح کیا۔ منصوبہ نجی شعبے کے تعاون سے شروع کیا گیا جس میں صدر آصف مجید کا خصوصی تعاون حاصل رہا۔ افتتاحی تقریب میں سینئر نائب صدر بختاور تنویر شیخ، ڈاکٹر شفیق خان پتافی، کرنل (ر) محمد ہاشم، الطاف شاہد اور سلیم اختر صدیقی سمیت دیگر معزز شخصیات شریک ہوئیں۔کمشنر عامر کریم خاں نے اس موقع پر کہا کہ من و سلویٰ مزدور طبقے کے لئے امید کی کرن ہے ، اس منصوبے کے تحت شہری اپنا صاف ستھرا اور غیر استعمال شدہ کھانا مخصوص ڈبوں میں ڈال کر فریزر میں رکھ سکیں گے جہاں سے ضرورت مند باعزت طریقے سے کھانا حاصل کر سکیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ ہر فریزر کو بجلی اور گارڈ کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ کھانا محفوظ رہے اور اس سے مستحق افراد بہتر انداز میں فائدہ اٹھا سکیں۔کمشنر نے کہا کہ منصوبہ نہ صرف روزمرہ اخراجات میں کمی کا باعث بنے گا بلکہ رزق کے ضیاع کی روک تھام، بھکاریوں کی حوصلہ شکنی اور جرائم کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں 20سے 25مقامات پر من و سلویٰ پوائنٹس قائم کئے جا رہے ہیں جن سے سینکڑوں خاندان روزانہ مستفید ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ کئی مخیر حضرات تازہ کھانے کی فراہمی میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کی شمولیت خوش آئند ہے ۔ مزید فریزر مختلف کالونیوں اور صنعتی علاقوں میں جلد نصب کئے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔