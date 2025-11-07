صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو بلیک میل کرنے والا جعلی کانسٹیبل گرفتار

  • ملتان
شہریوں کو بلیک میل کرنے والا جعلی کانسٹیبل گرفتار

بورے والا(سٹی رپورٹر ) تھانہ ساہوکا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی کانسٹیبل مقبول کو گرفتار کر لیا۔

 ملزم کا بحیثیت پولیس اہلکار کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا تاہم وہ گاؤں 40 کے بی کا رہائشی خود کو کانسٹیبل ظاہر کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپ لوڈ کرتا تھا۔ مختلف علاقوں اور مارکیٹوں میں اپنا تعارف پولیس آفیسر کے طور پر کر کے شہریوں سے ذاتی کام کرواتا اور بلیک میل کر کے پیسے بھی وصول کرتا رہا۔ شک کی بنیاد پر گرفتاری کے بعد ایس ایچ او راؤ یاسر نواز نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا۔

