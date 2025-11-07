نوعمر لڑکے پر تشدد، بااثر ملزمان مقدمہ کے باوجود گرفتار نہ ہو سکے
بورے والا (سٹی رپورٹر) نواحی آبادی صادق ٹاؤن میں 16 سالہ احمد کو 5 افراد نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔
واقعہ چند روز قبل معمولی تلخ کلامی کے تنازعہ کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے ۔ ملزمان نے موقع پا کر احمد کو خریداری کے دوران پکڑ کر شدید تشدد کیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے متاثرہ کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، تاہم بااثر افراد کی مبینہ مداخلت کے باعث ملزمان عبدالمنان، رانا فہد، میاں رافع اور فیصل کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔