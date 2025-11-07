صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوعمر لڑکے پر تشدد، بااثر ملزمان مقدمہ کے باوجود گرفتار نہ ہو سکے

  • ملتان
نوعمر لڑکے پر تشدد، بااثر ملزمان مقدمہ کے باوجود گرفتار نہ ہو سکے

بورے والا (سٹی رپورٹر) نواحی آبادی صادق ٹاؤن میں 16 سالہ احمد کو 5 افراد نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

 واقعہ چند روز قبل معمولی تلخ کلامی کے تنازعہ کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے ۔ ملزمان نے موقع پا کر احمد کو خریداری کے دوران پکڑ کر شدید تشدد کیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے متاثرہ کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، تاہم بااثر افراد کی مبینہ مداخلت کے باعث ملزمان عبدالمنان، رانا فہد، میاں رافع اور فیصل کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مرغی کے گوشت میں تول، انتظامیہ خاموش

ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں :عمر عباس میلہ

اراضی ریکارڈ سنٹرز میں شفافیت کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات

واسا شکایات کا ازالہ 24 گھنٹوں میں یقینی بنانے کی ہدایت

جھنگ: حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے اجلاس

جڑانوالہ کی ترقی وخوشحالی کیلئے شیر کو ووٹ دیں :طلال چودھری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ