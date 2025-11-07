اردو تقریری مقابلہ، عاقب ندیم کی پہلی پوزیشن
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم میں ذونل سپورٹس اینڈ تقریری مقابلے منعقد ہوئے۔
جن میں اردو تقریری مقابلہ میں حکیم مختار کھوکھر کے بھتیجے اور کلاس ششم کے طالب علم عاقب ندیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس موقع پر صحافی خرم نواز مہروی، چودھری فیصل جاوید، میاں قیصر جواد، جاوید خان اوڈ، رانا عبدالشکور، مفتی کلیم، چودھری سجاد اشرف اور چودھری سلیم رضا نے پرنسپل یونس کمال، چودھری عارف اور شاہد عثمان سمیت عاقب ندیم کو مبارکباد پیش کی۔