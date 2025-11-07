اخبار فروش یونین کے انتخابات،تیاریاں عروج پر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) اخبار فروش یونین خانیوال کے انتخابات کے لیے درخواستیں جمع کروانے کا عمل جاری ہے ۔
اتحاد گروپ کی جانب سے شیخ اشتیاق صدر، ملک محبوب جنرل سیکرٹری اور شان گل فنانس سیکرٹری کے امیدوار ہیں جبکہ فرینڈز گروپ سے ناصر علی لنگاہ صدر، اظہر شہزاد فتیانہ سیال جنرل سیکرٹری اور معظم کمال فنانس سیکرٹری کے امیدوار نامزد ہوئے ہیں۔ انتخابات 9 نومبر کو دوپہر 3 بجے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں ہوں گے ۔ ممبران بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔