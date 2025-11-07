صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے خاتون کی جائیداد واپس دلادی

  • ملتان
ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے خاتون کی جائیداد واپس دلادی

وہاڑی (خبرنگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ‘‘جلد انصاف، خوشحال پنجاب’’ کے تحت پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایم موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025کے مطابق ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی نے کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے ۔

 ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تین درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے درخواست گزار خاتون شاہدہ اجمل کی وراثتی جائیداد واگزار کرانے کا حکم جاری کیا۔شاہدہ اجمل نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے حصہ میں آنے والی جائیداد، جس میں مکان، دکانیں اور زرعی اراضی شامل ہیں۔

