پولیس کی کارروائی، جواری سمیت سات گرفتار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) پولیس نے جواء کھیلنے والے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر کوٹ ادو انسپکٹر ندیم حیدر اور سب انسپکٹر ضیا گاڈی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ چکر دری کے قریب کارروائی کی۔ مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا تو بدنام زمانہ جواری مجاہد حسین عرف بھی بریار سمیت محمد فرحان، محمد ارسلان، محمد اصغر، محمد طارق، عبدالقدیر اور ملازم حسین کو جواء کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ موقع سے 92 ہزار 750 روپے نقدی، 52 عدد تاش کے پتے ، کپڑا اور 7 موبائل فون قبضہ میں لے لیے گئے ۔ پولیس نے قماربازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔