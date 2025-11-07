صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، جواری سمیت سات گرفتار

  • ملتان
پولیس کی کارروائی، جواری سمیت سات گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) پولیس نے جواء کھیلنے والے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر کوٹ ادو انسپکٹر ندیم حیدر اور سب انسپکٹر ضیا گاڈی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ چکر دری کے قریب کارروائی کی۔ مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا تو بدنام زمانہ جواری مجاہد حسین عرف بھی بریار سمیت محمد فرحان، محمد ارسلان، محمد اصغر، محمد طارق، عبدالقدیر اور ملازم حسین کو جواء کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ موقع سے 92 ہزار 750 روپے نقدی، 52 عدد تاش کے پتے ، کپڑا اور 7 موبائل فون قبضہ میں لے لیے گئے ۔ پولیس نے قماربازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر  کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ