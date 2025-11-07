صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدیمی قبرستان کی گری دیوار تعمیر نہ ہوسکی

  • ملتان
میلسی (نمائندہ دنیا ) شہر کے قدیمی قبرستان بابا نتھے شاہ کی حفاظتی دیوار بارشوں کے دوران گر گئی تھی، جس کے کئی ماہ گزرنے کے باوجود محکمہ اوقاف اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔

 دیوار نہ ہونے کے باعث مویشی قبرستان میں داخل ہو کر قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ قبروں کے قریب کوڑا کرکٹ بھی پھینک رہے ہیں۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر میلسی اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے دیوار کی فوری تعمیر اور مستقل چوکیدار کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے ۔

