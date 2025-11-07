صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی بروقت کارروائیاں، تین مختلف مقدمات درج

  • ملتان
پولیس کی بروقت کارروائیاں، تین مختلف مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )پولیس نے تین مختلف واقعات میں بروقت کارروائیاں کرتے ہوئے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 پہلے واقعہ میں شہری محمد شاہد نے رپورٹ کرائی کہ نامعلوم افراد اس کے احاطہ سے دو لاکھ مالیت کا راجن پوری نسل کا بکرا چرا کر لے گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ دوسرے واقعہ میں گشت کے دوران پولیس نے ویگن نمبری 7020 پی کو روکا جس میں غیرمعیاری اور ناقص گیس سلنڈر نصب پایا گیا۔ ڈرائیور شیخ عمر کا کوئی اجازت نامہ پیش نہ کرنے پر مقدمہ درج کر کے گاڑی قبضہ میں لے لی گئی۔ تیسرے واقعہ میں شہری اسد حسین شاہ نے زمین پر قبضہ کی جھوٹی اطلاع 15 پر دی، پولیس موقع پر پہنچی تو اطلاع غلط ثابت ہوئی جس پر اس کے خلاف جھوٹی اطلاع دینے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔

