محمود کوٹ پولیس کا کریک ڈاؤن، جیکا ڈکیت گینگ گرفتار

  • ملتان
محمود کوٹ پولیس کا کریک ڈاؤن، جیکا ڈکیت گینگ گرفتار

دو لاکھ نقدی، موٹرسائیکل اور رائفل برآمد، مال مسروقہ مدعیان کے سپرد

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) تھانہ محمود کوٹ پولیس نے ریورائن پولیس کے ہمراہ ڈکیت گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جیکا گینگ کے سرغنہ سمیت تین افراد محمد سلیمان، محمد جاوید اور محمد خرم کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سنانواں محمد اقبال جوئیہ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ محمود کوٹ افسر شان مہدی اور چوکی عیسن والی کی ٹیم نے کی۔ گرفتار ملزمان سے دو لاکھ روپے نقدی، سات روز قبل ڈکیتی شدہ اوریجنل موٹر سائیکل اور ملزم خرم سے ایک رائفل بھی برآمد کی گئی۔ مال مسروقہ ڈی ایس پی سنانواں اور ایس ایچ او نے مدعیان کے حوالے کر دیا۔ ڈی ایس پی محمد اقبال جوئیہ نے کہا کہ امن و امان خراب کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائیاں جاری رہیں گی۔

