قابضین کیخلاف آپریشن، 300کنال سرکاری اراضی واگزار

  • ملتان
قابضین کیخلاف آپریشن، 300کنال سرکاری اراضی واگزار

پیرا فورس و ریونیو ٹیم نے کارروائی کی ، کاشت کی گئی فصل تلف کردی گئی

جلال پور پیرو والا (نامہ نگار) ناجائز قابضین کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان کی زیر نگرانی بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا جس میں پیرا فورس اور ریونیو سٹاف نے حصہ لیا۔ کارروائی کے دوران تقریباً 300 کنال سرکاری اراضی پر کاشت کی گئی فصل تلف کر کے کروڑوں روپے مالیت کی اراضی سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق مذکورہ اراضی پر بعض افراد نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے ذاتی مفاد کے لیے کاشتکاری شروع کر رکھی تھی۔اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان نے کہا کہ سرکاری زمین قومی امانت ہے ، اس پر کسی بھی قسم کے ناجائز قبضہ یا تعمیر کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔

