ایس اوپیز پر عمل کا حکم
ملتان(خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے کہا ہے کہ دورانِ ڈیوٹی تمام سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد ممکن بنایا جائے ۔ بجلی بحالی کے کام انتہائی احتیاط سے کئے جائیں اور کسی بھی قسم کی عجلت سے گریز کیا جائے ۔
