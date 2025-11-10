صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس اوپیز پر عمل کا حکم

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے کہا ہے کہ دورانِ ڈیوٹی تمام سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد ممکن بنایا جائے ۔ بجلی بحالی کے کام انتہائی احتیاط سے کئے جائیں اور کسی بھی قسم کی عجلت سے گریز کیا جائے ۔

