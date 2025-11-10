صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی نے ہمیشہ جمہوریت و آئین کا ساتھ دیا:احمد مجتبیٰ

  • ملتان
27ویں ترمیم کی مشروط حمایت عوامی مفاد اور قومی اتفاقِ رائے کی علامت

ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق ایم پی اے و پیپلزپارٹی رہنما سید احمد مجتبیٰ گیلانی اور سیاسی و سماجی رہنما میاں محمد عظیم سعید نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ آئین، پارلیمنٹ اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لئے عملی جدوجہد کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کا موقف اصولی، عوام دوست اور جمہوری روایات کے عین مطابق ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی مشروط حمایت اس بات کا مظہر ہے کہ پیپلزپارٹی کسی بھی قانون سازی میں عوامی مفاد اور قومی اتفاق رائے کو مقدم رکھتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو سیاسی انتشار نہیں بلکہ مکالمے ، اتفاقِ رائے اور آئینی بالادستی کی ضرورت ہے ، اور پیپلزپارٹی ہمیشہ کی طرح جمہوریت کے تسلسل، صوبائی خودمختاری اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لئے اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔

 

