ملتان ایئرپورٹ پرسمگلنگ کی روک تھام میں شاندار کامیابیاں
اکتوبر میں 15.08ملین روپے مالیت کا سامان، سونا، چاندی اور غیرملکی کرنسی ضبط
ملتان(سٹاف رپورٹر)ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت شاندار کارکردگی برقرار رکھی ہے ۔ ڈپٹی کلکٹر ایئرپورٹ قرۃ العین رامے کی زیر نگرانی کسٹمز عملے کی جانب سے اکتوبر 2025میں متعدد کامیاب کارروائیاں کی گئیں جن سے سرکاری خزانے کو 15.08ملین روپے کا فائدہ پہنچا۔اعداد و شمار کے مطابق ضبط شدہ سامان میں مسافروں کی اجازت شدہ حد سے زائد تجارتی نوعیت کی اشیا شامل تھیں۔ مزید کارروائیوں کے دوران 24 ہزار 648 امریکی ڈالر مالیت کی غیر ملکی کرنسی، 12 تولے سونا اور 7 کلوگرام چاندی ضبط کی گئی جو مقررہ حدود سے زیادہ تھی۔تمام کارروائیاں ڈپٹی کلکٹر قرۃ العین رامے کی زیر نگرانی انجام دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلکٹر آف کسٹمز ایئرپورٹس لاہور صائمہ ایاز اور ایڈیشنل کلکٹر ملتان ایئرپورٹ رابعہ عفت کی قیادت و رہنمائی میں سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔انہوں نے کہا کہ ملتان ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کو بھی اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔ شکایات کے اندراج کی شرح دیگر ہوائی اڈوں کے مقابلے میں نہایت کم ہے جس سے عملے کی بہتر کارکردگی اور مؤثر نگرانی کا ثبوت ملتا ہے ۔محکمہ کسٹمز کے مطابق، سمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ ساتھ سفری قوانین کی آگاہی مہم بھی جاری ہے تاکہ مسافر اپنی قانونی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آگاہ رہیں اور کسی غیر قانونی سرگرمی سے گریز کریں۔