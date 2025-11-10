صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں فوگ موک ایکسرسائز سے ٹریفک محفوظ

  • ملتان
ملتان میں فوگ موک ایکسرسائز سے ٹریفک محفوظ

ملتان (کرائم رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ایم فائیو سیکٹر ون بیٹ 23 میں سردیوں کے دوران متوقع دھند کے پیش نظر فوگ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

اس ایکسرسائز کا مقصد کم حد نگاہ میں ٹریفک کی مؤثر نگرانی، موٹر وے کی بروقت بندش اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ڈی ایس پی بیٹ 23 سید سجاد حیدر شاہ نے بتایا کہ موٹر وے پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور تمام افسر Safety First کے اصول پر عمل کو یقینی بنائیں۔ ایکسسرسائز کے دوران ٹریفک ڈائیورژن، وارننگ سائن بورڈز، کونز اور الیکٹرانک انفارمیٹری بورڈز نصب کئے گئے ، جبکہ افسر نے ایڈمن آفیسر عامر سردار میو کی قیادت میں بھرپور چاق و چوبندی، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر