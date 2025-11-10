ملتان میں فوگ موک ایکسرسائز سے ٹریفک محفوظ
ملتان (کرائم رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ایم فائیو سیکٹر ون بیٹ 23 میں سردیوں کے دوران متوقع دھند کے پیش نظر فوگ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
اس ایکسرسائز کا مقصد کم حد نگاہ میں ٹریفک کی مؤثر نگرانی، موٹر وے کی بروقت بندش اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ڈی ایس پی بیٹ 23 سید سجاد حیدر شاہ نے بتایا کہ موٹر وے پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور تمام افسر Safety First کے اصول پر عمل کو یقینی بنائیں۔ ایکسسرسائز کے دوران ٹریفک ڈائیورژن، وارننگ سائن بورڈز، کونز اور الیکٹرانک انفارمیٹری بورڈز نصب کئے گئے ، جبکہ افسر نے ایڈمن آفیسر عامر سردار میو کی قیادت میں بھرپور چاق و چوبندی، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔