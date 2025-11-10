صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان:روٹری کلب مڈٹاؤن کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمی

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)روٹری کلب مڈٹاؤن ملتان کے زیرِ اہتمام موضع بنڈہ سندیلہ کے سیلاب متاثرہ علاقے میں متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لئے امدادی سرگرمی منعقد کی گئی۔۔۔

 اس دوران 50 خواتین میں گرم کپڑے اور 50 بچوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے پیکٹس تقسیم کئے گئے ۔زونل کوآرڈی نیٹر روٹری انٹرنیشنل ساؤتھ زون سلیم ناصر اور پبلک امیج چیئرپرسن سیدہ عروج فاطمہ رضوی نے تقریب میں شرکت کی اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کے جذبے کو سراہا۔ ڈائریکٹر روٹری چودھری شہباز چٹھہ کی اہلیہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کیلئے دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔

 

