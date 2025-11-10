افکار اقبال ؒ آج بھی نوجوانوں کیلئے مشعل راہ،طاہرہ نجم
شاعر مشرق نے مسلمانان برصغیر میں آزادی کی تڑپ پیدا کی ،خطاب
ملتان(لیڈی رپورٹر)انجمن تجارت، ملازمت و زراعت پیشہ خواتین ملتان کے زیر اہتمام اجالا فری سکول اور کریڈیبل ایجوکیشن سسٹم اینڈ کالج کے اشتراک سے شاعرمشرق علامہ محمد اقبالؒ کے یوم ولادت کی مناسبت سے ایک پُروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت صدر انجمن طاہرہ نجم نے کی جبکہ پروین نیاز، بلقیس زاہد اور ڈائریکٹر کریڈیبل ایجوکیشن سسٹم اینڈ کالج فرزانہ کوثر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔تقریب میں طالبات نے شاعر مشرق کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اقراء رمضان، زینب ساجد، حلیمہ ساجد، حفصہ رمیض، مروہ لطیف اور ہانیہ ریاض نے علامہ اقبالؒ کا کلام پیش کیا جبکہ نظامت کے فرائض مس تطہیر زہرہ نے انجام دیئے ۔
طاہرہ نجم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبالؒ برصغیر کے مسلمانوں کے عظیم مفکر اور رہنما تھے جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے خودی، خوداعتمادی اور عمل کا پیغام دیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی نوجوان نسل کے لئے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام نئی نسل کو قیامِ پاکستان کی جدوجہد اور اکابرین ملت کی قربانیوں سے روشناس کراتے ہیں۔پروین نیاز، فرزانہ کوثر اور بلقیس زاہد نے کہا کہ اقبالؒ کے افکار کو عام کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔ ان کی شاعری قرآن و سنت کی روشنی ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ مقررین نے کہا کہ ہمیں اقبالؒ کے پیغام کو اپناتے ہوئے تعلیم و تربیت کے میدان میں ان کے خوابوں کی تعبیر کے لئے کردار ادا کرنا ہوگا۔