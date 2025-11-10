صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ڈاکٹر صفدر ہاشمی والی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی

ملتان (کرائم رپورٹر)سابق امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کی والدہ کی روح کے ایصال ثواب کے لئے جامع مسجد خان ویلیج میں قرآن خوانی کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 تقریب میں شیخ عثمان فاروق، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی ، اور پروفیسر ادریس لودھی نے خطاب کیا اور کہا کہ ماں کا نعم البدل کوئی نہیں، والدین کی تربیت اور دعا انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ موت کا ذائقہ چکھنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور دنیا میں اچھے اعمال کے ذریعے اچھے نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں۔

 

