پیپلزپارٹی رہنما شیخ عمران خالد ٹیپو ملتانی انتقال کرگئے ملتان 10 نومبر ، 2025

ملتان(لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی سنٹرل لندن کے سابق صدر اور لائنز کلب ملتان کے فنانس سیکرٹری شیخ عمران خالد المعروف ٹیپو ملتانی بقضائے الٰہی وفات پا گئے۔۔۔

مرحوم کی نماز جنازہ میں ممبر قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، خواجہ رضوان عالم، بابو نفیس انصاری ایڈووکیٹ، جاوید اختر انصاری، شاہ رخ ملک، خالد حنیف لودھی، ملک نسیم لابر، راؤ ساجد علی، اے ڈی خان بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔اس موقع پر پیپلزپارٹی عہدیدار، لائنز کلب کے نمائندگان، پی ایم اے ساؤتھ پنجاب کے صدر ڈاکٹر مسعود ہراج، ڈی ایس پی سپیشل برانچ فضل عباس نائچ، وکلا، سماجی شخصیات، عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد میں شہری موجود تھے ۔