صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی رہنما شیخ عمران خالد ٹیپو ملتانی انتقال کرگئے

  • ملتان
پیپلزپارٹی رہنما شیخ عمران خالد ٹیپو ملتانی انتقال کرگئے

ملتان(لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی سنٹرل لندن کے سابق صدر اور لائنز کلب ملتان کے فنانس سیکرٹری شیخ عمران خالد المعروف ٹیپو ملتانی بقضائے الٰہی وفات پا گئے۔۔۔

 مرحوم کی نماز جنازہ میں ممبر قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، خواجہ رضوان عالم، بابو نفیس انصاری ایڈووکیٹ، جاوید اختر انصاری، شاہ رخ ملک، خالد حنیف لودھی، ملک نسیم لابر، راؤ ساجد علی، اے ڈی خان بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔اس موقع پر پیپلزپارٹی عہدیدار، لائنز کلب کے نمائندگان، پی ایم اے ساؤتھ پنجاب کے صدر ڈاکٹر مسعود ہراج، ڈی ایس پی سپیشل برانچ فضل عباس نائچ، وکلا، سماجی شخصیات، عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد میں شہری موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر