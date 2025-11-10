شہر میں پانی ذخیرہ کرنے کیلئے ٹینک تعمیر کیا جارہا،زاہد ظہور
عوامی تعاون کے بغیر شہری مسائل کا حل ناممکن ،کم یانگ ودیگر کا خطاب
ملتان (لیڈی رپورٹر) روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن، کوئیکا اور واسا ملتان کے باہمی اشتراک سے ایم سی سکول ٹیموں والی کھوئی میں شہری سیلاب سے بچاؤ اور پانی کے مؤثر استعمال کے حوالے سے آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں عوام، معززین علاقہ، اساتذہ اور طلبا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کے مہمان خصوصی کوئیکا کے منیجر کم یانگ اور واسا ملتان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریحان گل تھے ۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کے بعد زاہد ظہور نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئیکا واسا کے تعاون سے شہری سیلاب کے نقصانات میں کمی اور عوامی آگاہی کے لئے مختلف پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہے ۔
ساتھ ہی ملتان میں پانی ذخیرہ کرنے کے لئے ایک بڑا ٹینک تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کو ری یوز اور قابل استعمال بنایا جا سکے ۔کم یانگ نے کہا کہ عوامی تعاون کے بغیر شہری مسائل کا حل ممکن نہیں۔ ریحان گل نے واسا کی کارکردگی، منصوبہ بندی اور شہری سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات پر تفصیل سے بات کی اور شرکا کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیئے ۔پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈاکٹر زاہد ذوالفقار نے شہری سیلاب کی وجوہات، اثرات اور بچاؤ کے عملی اقدامات پر جامع پریذنٹیشن پیش کی، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ شرکا نے کہا کہ اس طرح کے پروگرامز سے عوامی شعور میں اضافہ ہوتا ہے ۔ اختتام پر رانا ذوالفقار نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔