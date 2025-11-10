خسرہ و روبیلا ویکسینیشن مہم پر میڈیا ورکشاپ کا انعقاد
ای پی آئی پنجاب اور یونیسیف کے اشتراک سے بچوں کی ویکسینیشن آگاہی مہم
ملتان(لیڈی رپورٹر)حکومت پنجاب کے توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات (ای پی آئی) پنجاب نے یونیسیف کے تعاون سے بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات اور خسرہ و روبیلا (ایم آر) ویکسینیشن مہم کے حوالے سے مقامی ہوٹل میں میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا مقصد میڈیا نمائندگان کو حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت اور آئندہ ایم آر مہم کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور عوامی شعور اجاگر کرنے میں ان کے کردار کو فروغ دینا تھا۔ورکشاپ کی صدارت ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر سید محمد علی مہدی نے کی جبکہ ڈائریکٹر ای پی آئی پنجاب ڈاکٹر سمرہ خرم، ڈاکٹر خرم مبین خان (امیونائزیشن آفیسر یونیسیف)، ڈاکٹر تیمور احمد (ڈی ایچ او پی ایس ملتان)، ڈاکٹر شوکت علی (ڈبلیو ایچ او)، عقیل سرفراز (ایس بی سی کنسلٹنٹ یونیسیف) اور سجاد حفیظ (کمیونیکیشن آفیسر ڈبلیو ایچ او) بھی شریک ہوئے ۔
ڈاکٹر محمد علی مہدی نے کہا کہ میڈیا معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات اور ایم آر مہم کے فروغ میں فعال کردار ادا کرے تاکہ بچے مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ڈاکٹر سمرہ خرم نے بتایا کہ خسرہ و روبیلا ویکسینیشن مہم 17تا 29نومبر 2025تک پنجاب بھر میں جاری رہے گی۔ انہوں نے ویکسین سے بچاؤ والی بیماریوں کے پھیلاؤ کے اسباب اور بروقت ویکسینیشن کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے ایچ پی وی مہم کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں 67لاکھ لڑکیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین دی گئی۔ ڈاکٹر خرم مبین خان نے یونیسیف کے تعاون سے امیونائزیشن کوریج میں اضافے پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔