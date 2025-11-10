صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل سروے میں مصروف اساتذہ کیلئے ایس اوپیز جاری

  • ملتان
محکمہ سکول ایجوکیشن نے اساتذہ کو تدریس جاری رکھنے کا حکم جاری کردیا

ملتان(خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن، حکومت پنجاب نے سوشل اکنامکس سروے میں مصروف اساتذہ کے لئے ایس او پیز جاری کئے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اساتذہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں اور سروے کی فیلڈ ڈیوٹی کے دوران بھی طلبہ کی تعلیم اور تدریسی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔اساتذہ روزانہ سکول حاضری دیں گے اور ایک سے تین گھنٹے تک تدریسی فرائض انجام دینے کے بعد سروے کی ڈیوٹی انجام دیں گے ۔ تمام ہیڈز اور افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سروے پر مامور اساتذہ کو مکمل تعاون اور سہولت فراہم کریں۔ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اضافی ذمہ داری تعلیمی نتائج یا طلبہ کی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے اساتذہ کی قومی و تعلیمی خدمات اور جذبۂ ذمہ داری کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ تمام اساتذہ اپنی تدریسی اور سماجی ذمہ داریاں اسی خلوص اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیتے رہیں گے ۔

 

