مہنگائی بے قابو، دکانداروں نے من مانی قیمتیں مقرر کر لیں
شہری شدید پریشان، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاغذی کارروائیوں تک محدود
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)شہر اور مضافاتی علاقوں کرم پور، لڈن، رتہ ٹبہ، ماچھیوال، کوٹ سادات، گڑھا موڑ اور ٹبہ سلطان پور سمیت مختلف علاقوں میں سبزیوں، پھلوں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ دکانداروں نے من مانی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے کارروائی کا فقدان نظر آتا ہے ۔شہریوں کے مطابق پیاز، ٹماٹر، آلو، ہری مرچ، ادرک، لہسن، دالیں اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے دعوے صرف زبانی ہیں، عملاً بازاروں میں مہنگائی قابو سے باہر ہے ۔سماجی رہنماؤں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہیں اور روزانہ ہزاروں روپے کا اضافی منافع کمایا جا رہا ہے ۔ عوامی شکایات کے باوجود متعلقہ حکام کی خاموشی معنی خیز ہے ۔انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے ، مقررہ نرخوں سے تجاوز کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کرنے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا۔