صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی بے قابو، دکانداروں نے من مانی قیمتیں مقرر کر لیں

  • ملتان
مہنگائی بے قابو، دکانداروں نے من مانی قیمتیں مقرر کر لیں

شہری شدید پریشان، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاغذی کارروائیوں تک محدود

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)شہر اور مضافاتی علاقوں کرم پور، لڈن، رتہ ٹبہ، ماچھیوال، کوٹ سادات، گڑھا موڑ اور ٹبہ سلطان پور سمیت مختلف علاقوں میں سبزیوں، پھلوں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ دکانداروں نے من مانی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے کارروائی کا فقدان نظر آتا ہے ۔شہریوں کے مطابق پیاز، ٹماٹر، آلو، ہری مرچ، ادرک، لہسن، دالیں اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے دعوے صرف زبانی ہیں، عملاً بازاروں میں مہنگائی قابو سے باہر ہے ۔سماجی رہنماؤں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہیں اور روزانہ ہزاروں روپے کا اضافی منافع کمایا جا رہا ہے ۔ عوامی شکایات کے باوجود متعلقہ حکام کی خاموشی معنی خیز ہے ۔انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے ، مقررہ نرخوں سے تجاوز کرنے والے دکانداروں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کرنے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر