وہاڑی میں کیمیکل ملا دودھ فروخت، شہریوں کا شدید احتجاج
جگر، معدے اور کینسر جیسے امراض پھیلنے لگے ، فوڈ اتھارٹی خاموش،نوٹس کا مطالبہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)شہر اور نواحی علاقوں کرم پور، لڈن، رتہ ٹبہ، ماچھیوال، کوٹ سادات، گڑھا موڑ اور ٹبہ سلطان پور سمیت مختلف علاقوں میں کیمیکل ملا دودھ فروخت ہونے کی شکایات پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔ملک امان اللہ ایڈووکیٹ، اسلم ربانی ایڈووکیٹ، راؤ محمودالرحمن ایڈووکیٹ، میاں جہانگیر بورانہ ایڈووکیٹ، راؤ مختار تبسم، شیخ محمد اقبال، عبدالرشید، جاوید کھرل اور سعید تبسم سمیت متعدد شہریوں نے مقامی صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ کئی دکاندار مبینہ طور پر دودھ میں پوڈر، فارملین، یوریا، ڈیٹرجنٹ اور بیکنگ سوڈا جیسے مضر صحت کیمیکل ملا کر فروخت کر رہے ہیں۔شہریوں کے مطابق مضر صحت دودھ کے استعمال سے بچوں، خواتین اور بزرگوں میں جگر، معدے ، کینسر، پھیپھڑوں، بلڈ پریشر اور جلدی امراض کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خاموشی سے دودھ مافیا کے حوصلے بلند ہیں۔علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ اتھارٹی فوری کارروائی کرتے ہوئے دودھ کے نمونے حاصل کرے اور ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائے ۔