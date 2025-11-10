گریجویٹ کالج میاں چنوں میں فلٹریشن پلانٹ نصب
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)گورنمنٹ بوائز گریجویٹ کالج میاں چنوں میں المصطفے ٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جدید فلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا گیا۔۔۔
افتتاح چیئرمین المصطفے ٰ ویلفیئر ٹرسٹ یوکے عبدالرزاق ساجد نے کیا۔ افتتاحی تقریب کالج ہال میں منعقد ہوئی جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز حافظ تاج سمیت دیگر معزز شخصیات، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔مقررین نے کہا کہ میاں چنوں کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے عبدالرزاق ساجد آج خدمتِ خلق کا روشن استعارہ ہیں۔ انہوں نے 25 سے زائد ممالک میں فلاحِ انسانیت کے منصوبے مکمل کیے جو پاکستان کے لیے باعثِ فخر ہیں۔