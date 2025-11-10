صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال،رکشہ ڈرائیوروں نے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگادیں

  • ملتان
خانیوال،رکشہ ڈرائیوروں نے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگادیں

زیادہ کرائے کا لالچ ،چار کی گنجائش 15 بچے سوار، حادثات بڑھنے لگے

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) رکشہ ڈرائیوروں نے منافع کی خاطر سکول جانے والے معصوم بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ شہر میں موٹر سائیکل رکشوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ طلبا کو سوار کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح سکولوں میں پہنچایا جا رہا ہے ۔ چار افراد کے بیٹھنے کی جگہ پر پندرہ پندرہ بچے لدے نظر آتے ہیں۔ تیز رفتاری کے باعث آئے روز حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور سکول اوقات میں غیر محتاط انداز سے رکشے دوڑاتے ہیں جس سے بچوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس لینے ، کارروائی کرنے اور سکول ٹرانسپورٹ کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر