خانیوال،رکشہ ڈرائیوروں نے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگادیں
زیادہ کرائے کا لالچ ،چار کی گنجائش 15 بچے سوار، حادثات بڑھنے لگے
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) رکشہ ڈرائیوروں نے منافع کی خاطر سکول جانے والے معصوم بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ شہر میں موٹر سائیکل رکشوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ طلبا کو سوار کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح سکولوں میں پہنچایا جا رہا ہے ۔ چار افراد کے بیٹھنے کی جگہ پر پندرہ پندرہ بچے لدے نظر آتے ہیں۔ تیز رفتاری کے باعث آئے روز حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور سکول اوقات میں غیر محتاط انداز سے رکشے دوڑاتے ہیں جس سے بچوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس لینے ، کارروائی کرنے اور سکول ٹرانسپورٹ کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔