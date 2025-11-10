انجینئر افتخار تبسم کی والدہ کے ایصالِ ثواب کیلئے محفل میلاد،دعائیہ تقریب
وہاڑی(خبر نگار، نمائندہ خصوصی)انجینئر افتخار تبسم کی والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے محفل میلاد اور اجتماعی دعائیہ تقریب کا انعقاد وہاڑی میں کیا گیا۔۔۔
جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں، رشتہ داروں، دوست احباب اور علاقہ کی معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایان علی نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا ۔معروف مذہبی سکالر سید نجم علی شاہ نے نبی کریم ؐ، مولا علیؓ، حضرت بی بی فاطمہ زہراؓ، حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ کی شانِ اقدس پر روشنی ڈالی۔انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے پنجتن پاک کی سیرت، کردار اور اعمال کے ظاہر و باطن کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک فرمایا ہے ۔ ان کی تعلیمات پر عمل ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے ۔