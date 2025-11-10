لودھراں میں تجاوزات، مہنگائی کیخلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ
ایف آئی آر سسٹم کے تحت عوامی شکایات پر بروقت کارروائیاں جاری،مظہر عباس
لودھراں(سٹی رپورٹر)سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر مظہر عباس راں نے کہا ہے کہ مصنوعی مہنگائی، تجاوزات اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، اگلے ہفتے گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے موقع پر کیا۔ انہوں نے وفد کو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) کی جاری کاروائیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ پیرا دفتر میں ایف آئی آر سسٹم لانچ کر دیا گیا ہے جس کے تحت مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمات کے اندراج، تفتیش اور عدالتی پیروی کا مربوط نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ عوامی شکایات پر بروقت انصاف فراہم کیا جا سکے ، تجاوزات کے خاتمے ، مصنوعی گرانی کے تدارک اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
جبکہ اگلے ہفتے ناجائز تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا، عوامی سہولت کے لیے تمام محکمے باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ شہر کو صاف، منظم اور قانون کے مطابق بنایا جا سکے ۔اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور زبان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کر کے اصلاحی کردار ادا کریں۔