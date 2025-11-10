عبدالحکیم،ریل بازار ،باگڑ ،کچا کھوہ روڈ پرتجاوزات مافیا کا قبضہ
دکانداروں نے شوکیس سجا رکھے ہیں،موٹرسائیکل رکشا پر بھی سامان فروخت
عبدالحکیم( نامہ نگار، سٹی رپورٹر )ریل بازار ،باگڑ روڈاور کچا کھوھ روڈ کے دونوں جانب قبضہ گروپ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دکانداروں نے سامان اور شو کیس سجا رکھے ہیں اور اس کے آگے موٹر سائیکل رکشا پرسامان فروخت کے لیے سجا رکھا ہے ،اس کے آگے رکشوں اور موٹرسائیکلوں کی بے ترتیب قطاروں کی وجہ سے ساٹھ فٹ چوڑی سڑک سکڑ کر تیس فٹ رہ جاتی ہے ۔ریل بازار قبضہ مافیا کی وجہ سے دس فٹ رہ گیا ہیے ۔بلدیہ نے بازاروں سے قبضہ گروپوں کو ختم کرنے کے لیے رمضان بازار والی جگہ ریڑھی بازار بنا کر دیا مگر وہاں ریڑھی اور رکشا والے جانے کہ تیار نہیں،جیسے ہی آپریشن کلین کے بعد انتظامیہ کے اہلکار واپس جاتے ہیں یہ لوگو دوبارہ سڑکوں اور بازاروں میں آجاتے ہیں، دکانداروں نے پہیوں والے شوروم بنا رکھے ہیں، آپریشن کے وقت شو روم کودھکیل کر دکان کے اندر کر لیتے ہیں۔اسی طرح ریڑھی اور موٹرسائیکل رکشہ والے گلی محلوں میں چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ بلدیہ آپریشن سے پہلے ان لوگوں کی ویڈیو بنائے پھر موثر کارروائی کی جائے ۔