گگو منڈی ،پولیس کی کارروائی، امام مسجد پر تشدد کا واقعہ کنٹرول

  • ملتان
امامت کے تنازع پر تشدد کیا، مسجد سے باہر نکالا گیا، مبینہ طور پر دو ملزم گرفتار

امامت کے تنازع پر تشدد کیا، مسجد سے باہر نکالا گیا، مبینہ طور پر دو ملزم گرفتار

گگومنڈی (نامہ نگار)تھانہ گگومنڈی پولیس کی فوری اور مؤثر کارروائی سے چک نمبر 199ای بی میں ممکنہ مذہبی کشیدگی کا خدشہ ٹل گیا۔ جامع مسجد انوار مدینہ میں امامت کے تنازع کے دوران مخالفین نے جمعہ کے خطبہ کے دوران امام مسجد قاری عدنان کو ممبرِ رسولؐ سے اُتار کر زدو کوب کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔پولیس کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ گگومنڈی انسپکٹر حسن آفتاب کیانی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا،دونوں فریقین کو سننے کے بعد رانا گروپ کو گناہ گار ثابت ہونے پر امام مسجد کی تحریری درخواست پر ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جبکہ مبینہ طور پردو ملزموں رانا محمد عباس اور رانا غلام رسول کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔گاؤں کے رہائشیوں نے بروقت پولیس کارروائی کو سراہتے ہوئے اسے علاقائی امن کے تحفظ کی بہترین مثال قرار دیا۔

 

