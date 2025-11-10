میپکو کابجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن،ایک گرفتار
بورے والا (سٹی رپورٹر)وزارتِ پانی و بجلی کی ہدایت اور چیف ایگزیکٹو میپکو ملتان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میپکو حکام نے رینجرز کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔۔۔
مدینہ ٹاؤن سب ڈویژن میپکو بورے والا نے رینجرز کے ہمراہ نواحی علاقوں میں گرینڈ آپریشن کیا۔ اس دوران گاؤں 555/E.B میں کارروائی کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ ولد عبدالرشید کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے ۔آپریشن کی نگرانی ایکسیئن میپکو ملک فیاض حسین کھوکھر نے کی، جبکہ ایس ڈی او مدینہ ٹاؤن سب ڈویژن کی قیادت میں کارووائیاں کی گئیں۔ ایل ایس محمد حسنین، ڈیڈکشن آفیسر شہزاد اکرم سمیت ٹیم نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کیں۔
451/E.B کے لیاقت علی، 543/E.B کے حفیظ اللہ، 459/E.B کے طاہر ولد الیاس اور 545/E.B کے محمد ندیم ولد نواز کے خلاف تھانہ ماچھیوال اور تھانہ صدر بورے والا میں مقدمات درج کرائے ۔ایکسین ملک فیاض حسین کھوکھر نے کہا کہ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تمام بجلی چوروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ بجلی چوری کی نشاندہی کریں تاکہ ایماندار صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔