صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

  • ملتان
کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

ستھرا پنجاب کا نعرہ کھوکھلا ثابت،عملہ فوٹو سیشن تک محدود، کارروائی کی اپیل

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)صاف ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ، کرم پور کی گلیاں اور بازار گندگی کے ڈھیروں سے بھر گئے ۔ بدبودار کوڑا کرکٹ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔تفصیل کے مطابق کرم پور کی بیشتر گلیوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن سے تعفن اٹھنے لگا ہے اور گزرنا مشکل ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کرائیں مگر صفائی کا عملہ فوٹو سیشن تک محدود ہے ۔شہریوں حاجی سرور، اعظم، وارث غلام رسول، شاہ رسول، احمد بخش، محمد افضل، قمرزمان، عبدالعزیز، مظہر حسین و دیگر نے کہا کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ مذاق بن گیا ہے ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ کرم پور کی گلیوں اور چوراہوں سے فوری طور پر گندگی کے ڈھیر اٹھائے جائیں اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر