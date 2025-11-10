کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی
ستھرا پنجاب کا نعرہ کھوکھلا ثابت،عملہ فوٹو سیشن تک محدود، کارروائی کی اپیل
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)صاف ستھرا پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ، کرم پور کی گلیاں اور بازار گندگی کے ڈھیروں سے بھر گئے ۔ بدبودار کوڑا کرکٹ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔تفصیل کے مطابق کرم پور کی بیشتر گلیوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن سے تعفن اٹھنے لگا ہے اور گزرنا مشکل ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کرائیں مگر صفائی کا عملہ فوٹو سیشن تک محدود ہے ۔شہریوں حاجی سرور، اعظم، وارث غلام رسول، شاہ رسول، احمد بخش، محمد افضل، قمرزمان، عبدالعزیز، مظہر حسین و دیگر نے کہا کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ مذاق بن گیا ہے ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ کرم پور کی گلیوں اور چوراہوں سے فوری طور پر گندگی کے ڈھیر اٹھائے جائیں اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔