اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ
مفکر پاکستان کا پیغام ماضی تک محدود نہیں،حال ومستقبل کیلئے بھی ہے
ملتان(خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں شاعرِ مشرق، مفکرِ پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کی یومِ پیدائش کے موقع پر ایک پُروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ تھیں۔ اس پروگرام کا مقصد علامہ اقبالؒ کے افکار، فلسفۂ خودی اور پیغامِ بیداری کو نئی نسل تک مؤثر انداز میں پہنچانا تھا۔وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقبالؒ کے افکار آج بھی قوم کے لئے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ نوجوان نسل کو چاہئے کہ وہ علم، عمل اور خودی کے فلسفے پر عمل کر کے اقبالؒ کے خوابوں کی تعبیر بنے ۔ انہوں نے کہا کہ اقبالؒ کا پیغام صرف ماضی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمارے حال اور مستقبل کے لئے بھی مشعلِ راہ ہے ۔تقریب میں طالبات نے علامہ اقبالؒ کی حیات، فکر و فلسفہ اور تحریکِ پاکستان میں ان کے کردار پر مدلل اور جذبے سے بھرپور تقاریر پیش کیں۔ یومِ اقبال کے حوالے سے بیت بازی کا مقابلہ بھی منعقد ہوا جس میں مختلف شعبہ جات کی طالبات نے حصہ لیا اور شاعری سے منتخب اشعار پیش کئے ۔ بعد ازاں، انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں اساتذہ، طالبات اور یونیورسٹی انتظامیہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔