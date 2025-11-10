صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

بانی پاکستان کے بعد ملک کو ان جیسا دیانت دار رہنما نہ مل سکا، گفتگو

ملتان(لیڈی رپورٹر)سابق سپیکر قومی اسمبلی و سینئر سیاستدان سید فخر امام نے کہا ہے کہ پاکستان علامہ اقبالؒ کی فکر اور قائداعظم محمد علی جناحؒ کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے ۔ افسوس کہ قائداعظم کے بعد ملک کو ان جیسا دیانت دار، ایماندار اور محنتی رہنما نہ مل سکا، یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مختلف مشکلات سے دوچار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لئے ہمیں اقبال اور قائداعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل اور سچی لگن سے کام کرنے کی ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر معززین شہر سے خصوصی ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد اعوان، پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی، حضرت داؤد جہانیاں مخدوم شعیب اکمل قریشی ہاشمی، مہر امتیاز حسین مرالی ایڈووکیٹ، پروفیسر ڈاکٹر اقبال بندشہ، نوجوان رہنما ملک ثاقب محمود مہے اور نعیم اقبال نعیم شریک ہوئے ۔سید فخر امام نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں نوجوان آبادی کا بڑا حصہ ہیں، مگر افسوس ہمارا ٹیلنٹ بیرون ملک جا رہا ہے ۔

 

