اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید
نوجوانوں کو شاہین کا لقب دے کر بلند حوصلہ، خودداری کا پیغام دیا ،خطاب
ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں یومِ اقبال کے موقع پر تقریری مقابلہ منعقد ہوا جس میں مختلف ڈیپارٹمنٹس کے طلبا و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ طلباء نے اقبال کے فلسفۂ خودی پر پرجوش تقاریر کے ذریعے پیغام دیا کہ نوجوانوں کو موجودہ مشکلات میں پریشان نہیں ہونا بلکہ اقبال کے شاہین کی طرح اپنا جہاں خود بنانا چاہیے ۔ڈاکٹر عثمان جمشید اور ڈاکٹر عمر اکرم، کنویئنر ڈیبیٹنگ کلب، نے کہا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو خودی، حوصلہ اور عمل کا راستہ دکھایا۔ ان کے افکار آج بھی ملت اسلامیہ کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری صرف ادب نہیں بلکہ فکر و عمل کا انقلابی منشور ہے ۔اس موقع پر مقررین نے مزید کہا کہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کا لقب دے کر بلند حوصلہ، خودداری اور عملی کردار اپنانے کا پیغام دیا۔ آج نوجوان طلباء پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقبال کے خواب کی تعبیر بنیں اور علم، کردار اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔تقریب میں ڈاکٹر اکاش فاطمہ، ڈاکٹر رانا نعیم طور سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبا و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔