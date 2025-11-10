صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

  • ملتان
اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

نوجوانوں کو شاہین کا لقب دے کر بلند حوصلہ، خودداری کا پیغام دیا ،خطاب

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں یومِ اقبال کے موقع پر تقریری مقابلہ منعقد ہوا جس میں مختلف ڈیپارٹمنٹس کے طلبا و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ طلباء نے اقبال کے فلسفۂ خودی پر پرجوش تقاریر کے ذریعے پیغام دیا کہ نوجوانوں کو موجودہ مشکلات میں پریشان نہیں ہونا بلکہ اقبال کے شاہین کی طرح اپنا جہاں خود بنانا چاہیے ۔ڈاکٹر عثمان جمشید اور ڈاکٹر عمر اکرم، کنویئنر ڈیبیٹنگ کلب، نے کہا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو خودی، حوصلہ اور عمل کا راستہ دکھایا۔ ان کے افکار آج بھی ملت اسلامیہ کے لئے روشنی کا مینار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری صرف ادب نہیں بلکہ فکر و عمل کا انقلابی منشور ہے ۔اس موقع پر مقررین نے مزید کہا کہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کا لقب دے کر بلند حوصلہ، خودداری اور عملی کردار اپنانے کا پیغام دیا۔ آج نوجوان طلباء پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقبال کے خواب کی تعبیر بنیں اور علم، کردار اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔تقریب میں ڈاکٹر اکاش فاطمہ، ڈاکٹر رانا نعیم طور سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبا و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر