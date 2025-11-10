صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجکاری شدہ سکولوں میں مخلوط تعلیم کا انکشاف

  • ملتان
نجکاری شدہ سکولوں میں مخلوط تعلیم کا انکشاف

ٹھیکے پر دیئے گئے سکولوں میں طلبہ وطالبات کو ایک ہی کلاس میں پڑھایا جارہا،پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مخلوط تعلیم سے متعلق پالیسی پر عملدرآمد کرنے کا حکم دیا تھاسکول مالکان نے ادارہ جاتی پالیسی کو نظر انداز کردیا ،احکامات پر عملدرآمد نہ کرنے والے سکولوں کو معاوضے کی ادائیگی بند، سخت ترین کارروائی کی جائیگی ،پی ای ایف کا انتباہ

ملتان(خصوصی رپورٹر) پنجاب میں ٹھیکے پر دیے گئے مڈل سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی جماعت میں پڑھانے کا انکشاف ہوا ہے ۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن (پی ای ایف) نے سکولوں کو مخلوط تعلیم کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم بعض سکولوں نے اسے نظر انداز کیا۔پی ای ایف حکام نے کہا ہے کہ طلبا و طالبات کے مخلوط داخلوں پر سخت کارروائی کی جائے گی اور احکامات پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کو معاوضے کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ متعلقہ سکولوں کیخلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی تاکہ پالیسی کی مکمل تعمیل یقینی بنائی جا سکے ۔دوسری جانب والدین نے اقدام پر سخت تشویش اور تحفظات کا اظہا ر کیا ہے ۔والدین کا کہنا ہے کہ مخلوط تعلیم کسی صورت قبول نہیں،محکمہ تعلیم طلبہ و طالبات کی الگ الگ کلاسوں میں تدریس کو یقینی بنائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر