نجکاری شدہ سکولوں میں مخلوط تعلیم کا انکشاف
ٹھیکے پر دیئے گئے سکولوں میں طلبہ وطالبات کو ایک ہی کلاس میں پڑھایا جارہا،پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مخلوط تعلیم سے متعلق پالیسی پر عملدرآمد کرنے کا حکم دیا تھاسکول مالکان نے ادارہ جاتی پالیسی کو نظر انداز کردیا ،احکامات پر عملدرآمد نہ کرنے والے سکولوں کو معاوضے کی ادائیگی بند، سخت ترین کارروائی کی جائیگی ،پی ای ایف کا انتباہ
ملتان(خصوصی رپورٹر) پنجاب میں ٹھیکے پر دیے گئے مڈل سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی جماعت میں پڑھانے کا انکشاف ہوا ہے ۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن (پی ای ایف) نے سکولوں کو مخلوط تعلیم کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم بعض سکولوں نے اسے نظر انداز کیا۔پی ای ایف حکام نے کہا ہے کہ طلبا و طالبات کے مخلوط داخلوں پر سخت کارروائی کی جائے گی اور احکامات پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کو معاوضے کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ متعلقہ سکولوں کیخلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی تاکہ پالیسی کی مکمل تعمیل یقینی بنائی جا سکے ۔دوسری جانب والدین نے اقدام پر سخت تشویش اور تحفظات کا اظہا ر کیا ہے ۔والدین کا کہنا ہے کہ مخلوط تعلیم کسی صورت قبول نہیں،محکمہ تعلیم طلبہ و طالبات کی الگ الگ کلاسوں میں تدریس کو یقینی بنائے۔