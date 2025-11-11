شہری کو زخمی کرنے پر لوڈر رکشا ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج
ملتان(کرائم رپورٹر)ٹریفک حادثے میں شہری کے زخمی ہونے کے الزام میں پولیس نے لوڈر رکشا ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔۔۔
شاہ شمس پولیس کو گل بہاد ر نے بتایا کہ میرا بیٹا محب اللہ موٹرسائیکل پر سوار ہوکر گھر آرہا تھا کہ لوڈر رکشا پر سریا لوڈ تھا جو غلط پارکنگ کررہا تھا کہ سریا میرے بیٹے کے پیٹ میں آر پار ہوگیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی ،رکشہ ڈرائیور جس کی شناخت محمد بلال کے نام سے ہوئی کو گرفتار کرلیا گیا ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔